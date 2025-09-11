Журналистка, театровед и активистка Мария Ряпулова обратилась к странам Запада

Мой дорогой европейский друг. Российские беспилотники улетели на территорию Польши. Я не рассчитываю на то, что эта новость (и тем более – мое сообщение об этом на украинском языке) что-то радикально изменит. Но за последние годы у меня накопилось столько мыслей обо всем, что нас окружает, что я больше не могу держать их в себе. В терапевтических целях изложу здесь – в письме, которое адресовано тебе, но которое ты никогда не прочтешь.

Ни в коем случае не хочу тебя пугать. Или манипулировать, катастрофизируя все, что происходит вокруг. Таким желанием мы грешили где-то год-полтора назад, когда казалось, что мы просто обязаны немного встряхнуть европейское информационное пространство, чтобы кто-то там где-то разуплился. Теперь лично мне уже не хочется никого встряхивать. Если корабль несется на рифы, а некоторые предпочитают пить шампанское вместо того, чтобы одевать спасительный жилет – ну что ж, ну что ж…

Но хочу тебе описать мир, в котором ты, с большой долей вероятности, скоро окажешься. Мир, в котором мы живем уже 13 с лишним лет. Ну или почти четыре – кто как.

Итак. Открой рандомную главу в учебнике мировой истории. Лучше ХХ века. Вот наш с тобой мир. Там война за войной, с перерывами в кризисы, голод, революции и эпидемии. Там ничего нет о стабильном экономическом росте, надежных перспективах, победе гуманности и демократических ценностей. Человечество некоторое время к этому стремилось, но так и не дошло – не строй иллюзий.

В стране твоей будет война. Скорее всего, так ее не назовут. Или по крайней мере будут долго-долго подбирать более мягкие названия. Но это будет она. Если говорить прямо очень честно, то война уже идет в твоей стране. Просто маркетингово ее продали тебе как что-то другое: ну есть кибер-вмешательство в системы безопасности твоей страны, ну попытался кто-то устроить авиакатастрофу для самолета с первыми лицами, ну вырубили свет по всему городу, ну участились теракты, ну беспилотники пролетели над пограничниками, ну ты понял, к чему я клоню. Война уже с тобой. Когда она начнет сжирать твою жизнь – это только вопрос времени.

Никто не будет знать, что с этим делать. И ты тоже. И соседи твои. И руководство твоей страны. И лидеры соседних стран. На самом деле никто толком не знает, что с этим делать. Но все всегда делают вид, что знают. И что-то делают. Но тебе от этого не будет легче. Тебе захочется убежать. В другую страну. Или хотя бы погрузиться в свой маленький бытовой мир так глубоко, чтобы как можно меньше замечать, что мир катится в бездну. Не поможет. Честно. Война всегда тебя найдет, хотя бы ты убежал к пингвинам в Арктику. Новостями, смертями, бедами, депрессией, нервными срывами – вообще, полным разрушением жизни, к которой ты привык. Это неотвратимо, даже если ты пытаешься этого не замечать. Поэтому лучше не убегать. Честно. Лучше принять бой. Ибо, как в этой прекрасной мрачной притче, смерть все равно назначила тебе свидание в Самарре.

Смешно, что я пытаюсь тебя в этом убедить, в то время как большая часть украинского общества даже живя под обстрелами никак не может это принять.

Тем не менее, следующий факт: никто не поможет. О нет, я не намекаю на то, что миру все равно на чужую боль (хотя, по факту, это так и есть). Тебе и твоей стране будут сочувствовать. И как-нибудь будут помогать. Ваших беженцев приютят. Ваших политических лидеров поддержат. Какую-то финансовую и военную помощь, конечно же, окажут. Но этого всегда будет мало. И всегда с опозданием. И всегда с сомнениями. А ты все это время будешь смотреть на то, как война забирает твоих любимых людей, твои любимые города, твои улицы, твои силы и ресурсы. Если тебе удалось жить в стране, где гражданское общество крепко и решительно – вы начнете рассчитывать только на себя. И будет очень тяжело. Если не повезло и твои сограждане предпочитают делегировать решение этой проблемы кому-то другому… Ну, тогда готовься к жизни в оккупации. Как там – я по личному опыту, к счастью, не знаю. Но по рассказам слышала, что капучино на безлактозном молоке там не подают.

Мир, в котором мы все живем (просто мы это увидели наглядно, у тебя это еще впереди) – на самом деле, ужасно несправедливый, невероятно равнодушный и очень неповоротливый. Кто более нахальный – тот и в дамках. Если у наглеца есть пистолет – он выломает с ноги дверь в твой дом и помочится на твой антикварный фамильный диван. И от того, что кто-то выразил возмущение на этот счет, тебе легче не станет.

Армия твоей страны, мой друг, не готова к этой войне. Извини, но это верно. Они до сих пор учатся красиво маршировать, выстроить колонны бронетехники и делать всякую, совершенно ненужную для современной войны фигню. Может быть, на помощь придут украинские специалисты. Если выживут до того времени. Может быть, тебя будут поддерживать новости о том, что суперкрутой украинский снайпер присоединился к обороне твоей страны, что украинские легионеры пришли в поддержку вашей армии. (Нас это всегда очень поддерживает). Но этого все равно будет мало.

Тебе может показаться, что в ход пошло украинское превосходство, которое нам в последнее время действительно присуща просто потому, что, когда переживаешь реально страшные вещи, не можешь не чувствовать, что получил опыт, который делает тебя несколько отличным от других. Не обращай внимания на это. Таково свойство психики: оно хочет получить бенефиты даже из самого страшного, ужасного опыта. И потому оправдывает этот ад чем-то вроде: "Зато мы теперь ого-го какие мудрые и крутые". Мы не только круче и мудрее, но точно уже прошли часть пути, который у тебя еще впереди.

Что с этим делать? Ничего, мой друг. Готовься к войне. Ты ее не выбирал. Но у тебя и выбора нет. Она уже пришла, хотел ты этого или нет. Если ты снова пролистываешь учебник по истории, ты можешь это увидеть: война – это перманентное состояние человеческого существования. Все, что между войнами – подготовка к следующим.

У тебя еще есть немного времени. Используй его мудро: найди свое место в войне. Ибо, как показывает мой личный опыт, это очень непросто, но очень важно.

Обнимаю!

P.S. Не возись с тем тревожным чемоданчиком – он НИКОГДА не понадобится тебе в той комплектации, в которой ты ее соберешь заранее. А вот в хороший мультитул, налобный фонарик и аптечку всегда стоит инвестировать.

Источник: сообщение Ряпуловой в Facebook.