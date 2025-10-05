Спутники Китая помогают России? Что известно о скандале

Китай утверждает, что, мол, занимает "честную и объективную" позицию в так называемом "украинском кризисе"

Служба внешней разведки Украины заявила, что Пекин предоставляет спутниковые данные россиянам для ударов по украинским городам. Министерство иностранных дел КНР заявило, что им якобы "неизвестно" о ситуации, но не опровергло обвинения. "Телеграф" разбирался, что известно об очередном акте поддержки китайцами российской агрессии.

Что нужно знать:

СВР Украины обвинила Китай в предоставлении спутниковых данных российским оккупантам — в том числе по объектам иностранных инвесторов

Китай традиционно заявляет, что он занимает "честную и объективную позицию" в войне между Украиной и РФ

Китай считается одним из главных союзников России в войне, хотя официально активно это опровергает

Обвинения СВР в адрес Китая

Служба внешней разведки Украины в начале октября 2025 сообщила, что были зафиксированы факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для того, чтобы атаковать Украину. В частности, благодаря китайским разведывательным данным были нанесены удары по объектам, принадлежащим иностранным инвесторам. Однако больше деталей в разведке раскрывать отказались.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", — сказал украинским журналистам сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Китай врет?

В ответе на запрос украинского информационного агентства "Укринформ" с просьбой прокомментировали обвинения со стороны СЗРУ, офис спикера МИД Китая сообщил, что министерству якобы "неизвестна ситуация, о которой вы упомянули". Речь идет о заявлении СВР о том, что Китай тайно предоставляет россиянам данные спутникового наблюдения для нанесения ударов по целям в глубине территории Украины.

При этом в ответ китайские чиновники заявили, что Китай, мол, занимает "честную и объективную" позицию в так называемом "украинском кризисе", как в Пекине называют полномасштабную войну российского режима против Украины.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", — говорится в сообщении.

Интересно, что в ответе офис спикера МИД КНР воздержался от возражений касательно обвинений со стороны СЗРУ, и от традиционного китайского возмущения так называемыми "ложными обвинениями" в поддержке России. Это выглядит странно, поскольку Китай, как правило, всегда и всюду подчеркивает свои так называемые "нейтралитет, равноудаленность и неоказание поддержки ни одной из сторон".

Спутники были?

При этом украинское издание "Милитарный" подтверждает, что китайские спутники могли помогать наводить российские ракеты на Украину. Со ссылкой на мониторинговый сервис Heavens Above, занимающийся отслеживанием спутников, издание пишет, что китайские разведывательные аппараты серии Yaogan 33 (Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04) 00:00 5 октября до 11:30 утра не менее девяти раз пролетели над западными регионами Украины, по которым в этот момент били российские оккупанты.

Китай – враг Украины?

Напомним, что начиная с 2022 года Китай прикидывается "нейтралом", не оказывая официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". Но с другой стороны, китайцы не только поставляют россиянам товары двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся поблизости от фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине. Более того, во время визита в Москву 8 мая китайский руководитель Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны в Украине.

Издание The Economist в расследовании от 19 июня 2025 года пишет, что Пекин стал, без преувеличения, решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Китай поставляет России электронику, станки, оказывает россиянам экономическую и дипломатическую поддержку, заявили журналисты. В новых российских "шахедах" 90% компонентов – китайского происхождения, а не американского, как было раньше.

По данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.

При этом министр иностранных дел Китая Ван И в июле во время встречи с высокой представительницей по дипломатии Европейского Союза Кайей Каллас пробил новое дно. После того как в МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Украины по России, Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в Украине, а Киеву, соответственно, победить в войне. Пекин опасается, что в этом случае США перебросят на Китай все свое внимание.