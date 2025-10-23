Россияне знают, куда бьют: почему ГЭС очень важны для энергосистемы Украины

ГЭС может очень быстро увеличивать или уменьшать производство электроэнергии — в зависимости от потребностей потребителей

Российские оккупанты в последнее время активно пытаются атаковать украинскую гидроэнергетику. Они делают это с целью полностью разбалансировать украинскую энергосистему. ГЭС, несмотря на то, что производят мало электроэнергии (по сравнению с другими типами электростанций), имеют другую, очень важную для энергосистемы роль.

Что нужно знать:

ГЭС – это балансирующие группы генерации, которые призваны быстро реагировать на изменение спроса на электроэнергию в стране

Вывод из строя ГЭС может разбалансировать всю систему

Россияне прекрасно понимают, куда и зачем они бьют — это целенаправленный терроризм

Эксперты объясняют, что ГЭС может быстро увеличивать или уменьшать производство электроэнергии — в зависимости от уровня потребностей потребителей. Атомные электростанции производят основную часть электроэнергии в Украине, но не способны быстро реагировать на изменения спроса. Это могут делать ГЭС. Утреннюю и вечернюю нагрузку на электросеть балансируют именно они.

Особенно важная роль у двух гидроаккумулирующих станций — это Киевская и Днестровская ГАЭС. Фактически это большая батарейка: когда электроэнергии много, они потребляют ее и закачивают воду в верхний резервуар. Утром и вечером вода идет вниз через турбины, генерируя электроэнергию. Россияне все это прекрасно знают и понимают: их терроризм — целенаправленный. А учитывая выведение из строя оккупантами большинства украинских ТЭС, роль гидроэнергетики растет еще больше.

"Каждый процент очень существенно важен для энергосистемы, и даже 5-8% очень существенны. Гидроэнергетика — это балансирующая группа, и для нас важно, чтобы она работала", — пояснил Сергей Нагорняк, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам.

Он подтвердил, что атаки оккупантов направлены именно на гидроэнергетику. Во время первой атаки удалось отбиться. Но 22 октября враг атаку повторил, и последствия оказались болезненнее предыдущего удара.

"Россияне бьют по подстанциям, бьют по плотине, по заслонкам. Сейчас энергетики оценивают степень поражений и что можно сделать", – сказал Нагорняк.

