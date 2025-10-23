Монголия страдает от дефицита бензина: при чем здесь карма и удары по российским НПЗ

Монголия на 95% зависит от российского бензина — а Россия запретила его экспорт

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ неожиданно повлияли не столько на Россию, сколько на соседнюю с россиянами страну. Речь идет о Монголии, которая зависит от поставок бензина из России и Китая.

В сети публикуют видео из Монголии, где местные жители и приезжие россияне активно жалуются на захлестнувший страну топливный кризис. Бензина в стране почти не достать, особенно в северных регионах.

Дело в том, что собственной нефти в Монголии нет. Почти все топливо, используемое страной — привозное, либо из России, либо из Китая, между которыми она зажата, как в тисках. 95% импорта топлива в Монголии обеспечивали поставки из России. Но поскольку у РФ возник дефицит из-за ударов по НПЗ и Кремль запретил экспорт — Монголия осталась без бензина и "дизеля". Пока Россия держится (хотя перебои с топливом фиксируются уже в 63 из 89 субъектов РФ), Монголия скоро пересядет на лошадей, как когда-то раньше.

Карма наказала

Украинцы в сети шутят, что ситуация с бензином в Монголии – это кармическое наказание за то, что Монголия не выполнила ордер, выданный Международным уголовным судом, и не арестовала Путина во время его визита в 2024 году. Сама страна оправдывалась тем, что якобы очень зависима от России и Китая, поэтому не могла рисковать для выполнения ордера МКС.

При этом Международный уголовный суд признал, что Монголия нарушила свои обязательства как государство-участник Римского устава. Страна не выполнила ордер на арест президента РФ Владимира Путина во время визита 3 сентября. Однако есть нюанс: наказать нарушителя МКС не способен. Более того, суд вообще не способен ничего сделать с нарушителями Римского устава.

Проблемы в России

Тем временем сейчас сложилась буквально уникальная ситуация, когда Россия, еще недавно гордо называвшая себя мировой "бензоколонкой", после ударов "добрых" дронов по НПЗ вынуждена просить горючее у соседей. К примеру, Беларусь в сентябре нарастила экспорт бензина в РФ в четыре раза по сравнению с августом — до 49 тысяч тонн. Еще 33 тысячи тонн дизельного горючего пошли по тому же маршруту.

Еще один удар Россия получила 22 октября, когда Министерство финансов США почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа по отмене саммита в Будапеште объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Российская биржа уже отреагировала падением.