Сахар разобрали, а масло и макароны понемногу скупают: что происходит в "АТБ"
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Новые партии бакалеи продолжают подвозить в магазин
В столичных магазинах "АТБ" на некоторых полках заметно стало меньше товаров. Больше всего покупатели раскупили сахар, а местами — масло и макаронные изделия.
Как показал блоггер на своем YouTube-канале "Киев от первого лица", сахара на момент съемки не было. С маслом ситуация схожая: отдельные позиции оставались, в частности масло "Олейна" в больших бутылках, однако часть товара уже разобрали.
Что касается макарон, то в магазине действует ограничение — не более шести упаковок в одном чеке. Автор обратил внимание, что в объявлении речь идет именно о количестве товара в одном чеке, а не об ограничениях на одного человека.
При этом в конце проверки автор отметил, что в целом ситуация в магазине нормальная, а товары продолжают подвозить.
Какие продукты "АТБ" ограничил в одном чеке
С 28 августа 2026 года в магазинах сети "АТБ" действуют ограничения на продажу отдельных групп товаров. Новые правила распространяются как на покупки в магазинах, так и на онлайн-заказ. О том, какие именно продукты попали под ограничения, "Телеграфу" рассказал сотрудник сети.
В частности, лимиты установили на следующие категории:
- рыбные и морепродуктовые консервы;
- мясные консервы;
- масло и уксус;
- продукты быстрого приготовления и пищевые концентраты;
- крахмал;
- крупы;
- макаронные изделия;
- хлопья;
- соль;
- соду;
- товары для выпечки;
- сахар;
- куриные яйца.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары чаще всего воруют в "АТБ". Некоторые позиции в этом списке действительно могут удивить.