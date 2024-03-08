Российского боксера избили в чемпионском бою (видео)

Бой завершился в пятом раунде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается вечер бокса, главным боем которого станет поединок экс-чемпиона мира из Великобритании Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну из Камеруна. В очередном бою андреркарда Исраиль Мадримов из Узбекистана (8-0-1, 6 KO) и россиянин Магомед Курбанов (25-0, 13 KO) сразились за вакантный титул WBA в первом среднем весе

В этом бою Мадримов имел ощутимое преимущество и отправил соперника в нокаут уже в первой половине поединка, сообщает "Телеграф". 12-раундовый бой продлился неполных 5 раундов.

В начале поединка последовала традиционная разведка и в первом раунде боксеры ограничились совсем не опасными друг для друга ударами. Но уже во втором раунде Мадримов нанес несколько опасных ударов.

Полным преимуществом боксер из Узбекистана овладел в пятом раунде, когда на протяжении полутора минут просто избивал соперника. В итоге, в середине раунда рефери в ринге остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Напомним, что перед боем звезда португальского футбола Роналду оскандалился, пожелав удачи российскому боксеру. Также ранее сообщалось, что в первом бою андеркарда украинец Андрей Новицкий в 3-м раунде нокаутировал Хуана Торреса. Главный бой вечера Джошуа — Нганну начнется после полуночи по киевскому времени, в ночь на 9 марта.