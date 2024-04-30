Он дрался с Фьюри и Джошуа: звездный боксер сообщил о смерти полуторагодовалого сына

О причинах трагедии информации нет

Известный боксер и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который в своем последнем поединке проиграл Энтони Джошуа, шокировал своих поклонников страшной новостью. Он сообщил о смерти своего сына.

Ребенку было всего полтора года. О трагическом событии звездный спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что о причинах смерти ребенка Нганну ничего не написал. Он лишь выразил свою боль от случившегося. Известно, что ребенок умер 27 апреля.

"Слишком рано уходить, но это случилось. Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби был полон жизни и радости.

Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, что делать.

Жизнь так несправедлива, что бьет нас по самому уязвимому. Как с этим справиться и жить? Пожалуйста, помогите, если знаете, потому что я действительно не понимаю, что делать и как бороться", – сказал Нганну.

По данным из открытых источников, Нганну не женат. Также в сети практически нет никакой информации о личной жизни боксера.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Нганну также выходил в ринг против Тайсона Фьюри. Тот бой завершился победой второго, хотя многие решение судей посчитали несправедливым.