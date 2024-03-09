Джошуа - Нганну: полное видео боя

Бывший чемпион мира уверенно нокаутировал экс-чемпиона UFC

В пятницу, 8 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялось грандиозное шоу профессионального бокса, главным событием которого стал супербой тяжеловесов Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) — Франсис Нганну (0-2, 0 КО). К слову, AJ теперь может сразиться с победителем боя Усик — Фьюри.

Джошуа во втором раунде брутально нокаутировал Нганну. Об этом сообщает "Телеграф".

Британец довольно пассивно начал поединок, однако преуспел уже в первом раунде, отправив бывшую звезду UFC в тяжелый нокдаун. Франсис поднялся, но во втором раунде ситуация повторилась. 3-й нокдаун стал для камерунца последним — Джошуа мощнейшим ударом с правой нокаутировал соперника.

Полное видео боя Джошуа — Нганну:

Напомним, в Эр-Рияде на ринге сражался также и украинский боксер. Андрею Новицкому хватило всего три раунда, чтобы победить американца Хуана Торреса. Кроме того, в Саудовской Аравии свой 4-й поединок в профи провел Роман Фьюри, брат "Цыганского короля". К слову, Тайсон смотрел за поединком брата, который добыл победу в 4-раундовой "дуэли" решением судей.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри проведут объединительный поединок в мае 2024 года. Украинец и британец должны были драться еще в феврале, но Тайсон получил серьезную травму в спарринге.