Він бився з Ф’юрі та Джошуа: зірковий боксер повідомив про смерть півторарічного сина

Про причини трагедії інформації немає

Відомий боксер та колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну, який у своєму останньому поєдинку програв Ентоні Джошуа, шокував своїх шанувальників страшною новиною. Він повідомив про смерть свого сина.

Дитині було лише півтора роки. Про трагічну подію зірковий спортсмен повідомив на своїй сторінці у Instagram.

Зауважимо, що про причини смерті дитини Нганну нічого не написав. Він лише висловив свій біль від того, що сталося. Відомо, що дитина померла 27 квітня.

"Занадто рано йти, але це трапилося. Мій маленький хлопчик, друг, напарник Кобі був сповнений життя і радості.

Я вигукував його ім’я знову і знову, але він не відгукнувся. Поруч із ним я був найкращою версією себе, а тепер уявлення не маю, що робити.

Життя таке несправедливе, що б’є нас по найуразливішому. Як із цим впоратися та жити? Будь ласка, допоможіть, якщо знаєте, тому що я справді не розумію, що робити і як боротися», – сказав Нганну.

За даними з відкритих джерел, Нганну не одружений. Також у мережі практично немає жодної інформації про особисте життя боксера.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Нганну також виходив у ринг проти Тайсона Ф’юрі. Той бій завершився перемогою другого, хоча багато рішень суддів вважають несправедливим.