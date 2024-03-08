Джошуа - Нганну: онлайн-трансляция андеркарда шоу (видео)

Ранний андеркард шоу покажут бесплатно

В пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится супербой Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсис Нганну (0-1, 0 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Нганну.

Организаторы шоу решили бесплатно показать первые 4 боя андеркарда. Прямая видеотрансляция на YouTube-канале Matchroom Boxing начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция андеркарда шоу Джошуа — Нганну

В раннем андеркарде выступят 4 пары боксеров, в частности украинский супертяж Андрей Новицкий (9-0, 8 КО) выйдет на ринг против американца Хуана Торреса (11-5-1, 4 КО). Кроме того, брат Тайсона Фьюри Роман проведет свой 4-й поединок в профи против чеха Мартина Шварца. Также в Эр-Рияде на ринг выйдут Зияд Альмааюф против Кристиана Флореса и Джек МакГанн против Луиса Грина.

Основные бои вечера бокса в Эр-Рияде начнутся в 20:00, а главный бой — после полуночи. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть шоу бокса Джошуа — Нганну в прямом эфире в Украине. К слову, накануне стали известны финальные котировки букмекеров на этот поединок.