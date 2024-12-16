За терактом у Дніпрі стоїть "Дід Мороз"? Підозрюваний розповів деталі справи та відправився у СІЗО

Обвинувачений розповів, хто стояв за організацією теракту

Суд у Дніпрі відправив під варту підозрюваного у теракті 14 грудня Рубена Восканяна.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області. Затриманий перебуватиме 60 днів у слідчому ізоляторі без права на внесення грошової застави.

Сторона звинувачення стверджує, що слідство зібрало достатньо доказів. Про це заявив прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Філь. За його словами, вдома у підозрюваного було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено предмети, які вказують на причетність Восканяна до теракту.

Як зазначив Філь, з урахуванням воєнного стану в Україні можна стверджувати, що затриманий діяв на замовлення російських спецслужб. Водночас, сторона захисту наполягала на необхідності відправити Восканяна під домашній арешт, оскільки має людей з інвалідністю серед членів сім’ї.

Сам же Восканян у ході судового процесу заявив, що його "підставили". Про це повідомляє "Суспільне". За словами затриманого, на зв’язок з ним вийшов куратор і дав завдання облити фарбою людину, яка нібито бере хабарі. Про вибухівку Восканян нібито не знав, а куратор мав позивний "Дід Мороз".

Також під час суду Восканян наполягав на тому, щоб засідання відбулося у закритому режимі, проте отримав відмову.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня у Центральному районі Дніпра близько 14:45 пролунав вибух. Це сталося на перетині вулиці Степана Бандери (колишня Шмідта) та проспекту Лесі Українки (колишній проспект Пушкіна), де розташовані обласний ТЦК та Центрально-Чечелівський РТЦК. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще кілька дістали поранення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ затримала підлітків, які підірвали відділення поліції на Київщині.