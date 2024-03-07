Теперь дешевле на 18 гривен: в супермаркетах резко упали цены на популярный продукт

Стали известны актуальные цены в супермаркетах

В марте изменились цены на некоторые популярные продукты в украинских супермаркетах, в том числе, и на домашнее сало. После небольшого подорожания в феврале стоимость на этот продукт значительно упала в начале весны.

Об этом свидетельствуют данные на портале "Минфин". На сайте представлены средние цны на продукт в крупных супермаркетах Украины.

Так, сейчас домашнее сало продают в среднем по 239 гривен за один килограмм. Отметим, что месяцем ранее его стоимость составляла 257,67. Таким образом, разница в цене за период с февраля марта составляет 18,67 гривен.

В статистике цен на продукт указано, что в 2023 году домашнее сало взлетело в цене в июле. Тогда стоимость выросла со 189 гривен до 254. То есть, всего за месяц на 65 гривен изменился ценник.

В то же время цена на соленое сало остается стабильное в течение нескольких месяцев. Сейчас его продают в среднем по 242,80.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине взлетели цены сразу на два популярных у покупателей фрукта. Стали известны актуальные цены на них в крупных супермаркетах.