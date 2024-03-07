Вторая платежка за газ – сколько придется заплатить за доставку в марте

В зависимости от региона тарифы могут отличаться в разы

В Украине обнародовали тарифы на поставку и распределение газа, которые будут действовать в марте 2024 года. Они отличаются в зависимости от региона и поставщика.

Тарифы газораспределительных компаний были опубликованы на портале "Минфин". Оплата за доставку обязательна для всех потребителей, даже в случае нулевого потребления газа.

Стоит отметить, что меньше всего за доставку газа в марте заплатят клиенты следующих компаний:

ЧАО "Киевгаз" – 0,384 гривни за кубический метр;

"Газсети", Харьковский городской филиал — 0,516 грн;

ЧАО "Кременчуггаз" — 0,552 грн;

"Газсети", Черкасский филиал — 0,684 грн.

В то же время дороже всего услуги по доставке газа обойдутся клиентам таких компаний:

ООО "Газпостачсервис" (Винницкая область) — 2,952 грн;

ООО "Спектргаз" (Львовская область) — 2,820 грн;

"Газсети", Закарпатский филиал — 2,388 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца отопительного сезона тарифы на газ в Украине не будут меняться. Однако ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов будут отличаться.