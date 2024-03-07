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Вторая платежка за газ – сколько придется заплатить за доставку в марте

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Вторая платежка за газ – сколько придется заплатить за доставку в марте Новость обновлена 07 марта 2024, 13:16

В зависимости от региона тарифы могут отличаться в разы

В Украине обнародовали тарифы на поставку и распределение газа, которые будут действовать в марте 2024 года. Они отличаются в зависимости от региона и поставщика.

Тарифы газораспределительных компаний были опубликованы на портале "Минфин". Оплата за доставку обязательна для всех потребителей, даже в случае нулевого потребления газа.

Стоит отметить, что меньше всего за доставку газа в марте заплатят клиенты следующих компаний:

  • ЧАО "Киевгаз" – 0,384 гривни за кубический метр;
  • "Газсети", Харьковский городской филиал — 0,516 грн;
  • ЧАО "Кременчуггаз" — 0,552 грн;
  • "Газсети", Черкасский филиал — 0,684 грн.

В то же время дороже всего услуги по доставке газа обойдутся клиентам таких компаний:

  • ООО "Газпостачсервис" (Винницкая область) — 2,952 грн;
  • ООО "Спектргаз" (Львовская область) — 2,820 грн;
  • "Газсети", Закарпатский филиал — 2,388 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца отопительного сезона тарифы на газ в Украине не будут меняться. Однако ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов будут отличаться.

Теги:
#Газ #Тарифы #Коммуналка