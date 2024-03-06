В Украине вырастет тариф на воду, но не везде: жители каких городов будут платить больше

Водоканалам не хватает средств, чтобы полноценно работать

В Украине могут измениться тарифы на водоснабжение. Коснется это жителей не всех городов страны, а только восьми из них.

Об этом сообщили на портале Today.ua, сославшись на данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Подорожание тарифов обусловлено тем, что водоканалы много лет жалуются на недофинансирование, которое усугубилось из-за войны.

О грядущем повышении тарифов стало известно из проекта постановления "Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", который опубликован на сайте регулятора. Пересмотр цен на водоснабжение и водоотведение планировался еще в 2023 году, но это пришлось отложить. Однако в 2024 году трудности водоканалов никуда не делись.

Предприятиям не хватает средств, чтобы очищать воду, покрывать расходы электроэнергии, зарплаты сотрудникам и другие растраты, а у потребителей накопилось много долгов. Поэтому в 2024 году ожидается повышение цен на водоснабжение, которое пройдет в два этапа: 1 апреля (12% подорожание) и 1 июля (14% подорожание).

Вода подорожает только в восьми городах: Киеве, Черкассах, Броварах, Хмельницком, Никополе, Днепре, Виннице и Ровно. Для каждого из городов будет установлена своя цена, к примеру киевляне с апреля будут платить 40,77 грн/кубометр, а с июля — 46,80 грн/кубометр. Вопрос поднятия тарифов планируют рассмотреть в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут подорожать сразу несколько тарифов на услуги ЖКХ. Речь идет о газе и электроенергии.