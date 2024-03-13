Подешевела, но не вся: как изменилась цена на рыбу в Украине в марте

Стоимость карпа потрошенного не изменилась

В Украине продолжают снижаться цены на некоторые продукты питания. Ведь кроме овощей в марте дешевеет и рыба.

Об этом сообщается на портале Минцифры. В частности, снизилась стоимость карпа и свежемороженой скумбрии.

Карп свежий в марте стоит 161,33 грн за 1 кг, по сравнению с февралем цена снизилась на 10,05 грн. Ведь в прошлом месяце стоимость этой рыбы составляла 171,38 грн/кг.

В супермаркете "Auchan" украинцы могут приобрести карпа за 129,90 грн, а в "Metro" — 205,09 грн.

Скумбрия свежемороженая также упала в цене, ее стоимость составляет 134,45 грн за 1 кг. В феврале она стоила дороже на 4,47 грн, тогда 1 кг был за 138,92 грн. Выгоднее всего покупать эту рыбу в "Novus" — 1 кг за 134,00 грн.

А вот цена карпа потрошенного в марте не изменилась, по сравнению с февралем – 1 кг стоит 200,45 грн. В магазинах "Auchan" эту рыбу можно приобрести за 189,00 грн/кг, а в Varus — 211,90 грн/кг.

На прилавках магазинов не все виды рыбы подешевели, к примеру, селедка слабосоленая подорожала в марте на 13,55 грн. Так, ее стоимость в феврале за 1 кг составляла 150,78 грн, а сейчас – 164,33 грн/кг.

Выгоднее всего покупать сельдь слабосоленую в "Varus" за 139,00 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал, что изменилась стоимость яиц в марте, разница между ценами достигает 5 гривен.