Болезнь съест бананы быстрее людей: что будет с ценами на этот фрукт в дальнейшем

Выращивание этого продукта зависит от погоды

В ближайшие годы цены на бананы будут относительно высокие из-за изменения климата. Теплая погода будет способствовать распространению инфекций, уничтожающих плантации.

Как сообщили в BBC, помимо улучшения погоды, на стоимость бананов также повлияли цены удобрений, энергии, логистики и выплаты зарплаты рабочим на плантациях. Крупнейшим экспортером бананов является Эквадор.

Паскаль Лю, старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, заявил, что изменение климата представляет большую угрозу для поставок бананов. Эта процедура ускорит распространение поражающих бананы болезней. Всемирный банановый форум соберется в Риме в ближайшие несколько дней для обсуждения этой проблемы.

"Я считаю, что изменение климата действительно является огромной угрозой для бананового сектора ", — сказал Лю.

Кроме неблагоприятных погодных условий, влияющих на производство, бананы также чувствительны к повышению температуры, говорит эксперт. Есть вероятность, что повышение температуры является самым большим фактором для распространения болезней.

"Наибольшее беспокойство вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, которая переместилась из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку", — объясняют эксперты.

После заражения плантации все банановые деревья погибают, и эксперты говорят, что от нее очень трудно избавиться. Грибковая инфекция вызывает мутации и угрожает любимому в мире сорту бананов Кавендиш.

Лю также добавляет, что такое заболевание может распространяться при затоплении и сильном ветре.

Однако есть и другие факторы, которые повлияют на цены — повышение стоимости удобрений, энергии, логистики и выплаты заработной платы работникам.

"Действительно, будет повышение цен. Если не будет значительного увеличения предложения, я прогнозирую, что цены на бананы останутся относительно высокими в ближайшие годы", — добавил эксперт.

На форуме также обсудят вопросы органического выращивания бананов. Если производители будут тратить больше денег на то, чтобы подтвердить, что их фрукты являются экологически чистыми, то цена на этот товар также возрастет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как теплая погода влияет на стоимость популярного овоща.