В Украине начал дорожать популярный овощ — аналитики назвали причину

Этот корнеплод пользуется повышенным спросом

Украине в течение текущей недели изменились цены на морковь. Этот популярный овощ начал расти в цене после некоторого удешевления.

На текущей неделе многие украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь, пишет EastFruit. Удорожание в данном сегменте, по мнению экспертов, связано с тем, что большинство местных хозяйств уже завершают реализацию данной продукции.

Отпускные цены на морковь озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Рост цен на эти корнеплоды участники рынка объясняют сезонным сокращением предложения, особенно продукции высокого качества.

Также удорожание объясняют повышенным спросом местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом, несмотря на подорожание, морковь в Украине сегодня стоит в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему бананы очень подорожают и будут держаться в высокой цене в течение ближайших лет.