Цены растут: в Украине продолжают дорожать популярные алкогольные напитки

Водка имеет самый низкий индекс поднятия цен

В Украине продолжают колебаться цены, так некоторые овощи дешевеют. Но это не касается алкогольных напитков, которые наоборот продолжают дорожать.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минцифры". Повышение стоимости коснулось пива, вина и водки.

Цены на пиво

Цены на пиво

В марте украинцы могут приобрести 500 мл пива за 32,59 грн, что на 3,7 грн дороже, чем в феврале. Ведь в прошлом месяце этот напиток продавали за 28,89 грн.

Самые доступные цены на пиво в магазинах "Novus", там оно по 31,99 грн, а вот в "Metro" — 33,18 грн.

Цены на вино

Цены на вино

Красное вино в марте продают 750 мл за 104,63 грн в среднем. Хотя в феврале его стоимость составляла 101,15 грн, что на 3,48 грн меньше.

В магазинах "Auchan" украинцы могут приобрести алкогольный напиток за 99,00 грн, а в "Novus" — за 109,00 грн.

Цены на водку

Цены на водку

Крепкие напитки также немного подорожали в марте, так как водка продается по 118,94 грн за 500 мл. То есть на 1,4 грн дороже, чем в феврале, тогда ее стоимость составляла 117,54 грн.

Покупать водку выгоднее всего в "Megamarket" за 116,10 грн, вот в "Metro" она стоит 123,67 грн.

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