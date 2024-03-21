Запасы ограничены, есть дефицит: изменятся ли цены на один из главных продуктов до конца весны

В магазинах может скоро появиться новый урожай

На украинском рынке постоянно меняются цены на популярные овощи. По словам специалистов, рекордсменом по росту стоимости стал картофель, однако он собирается подорожать еще на 15%.

Есть две основные причины удорожания картофеля – сезон и высокие затраты на обслуживание хранилищ. Об этом сообщили аналитик УКАБ Максим Гопка и директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Thepage.

Пендзин отмечает, что резкое удорожание картофеля связано с завершением сезона сбора, ведь большинство производителей продали свою продукцию еще до начала зимы. Поэтому, как следствие, это спровоцировало увеличение спроса у населения и уменьшение предложения.

"В Украине 98% продукции выращивается в хозяйствах населения. Чтобы обеспечить оптимальные условия хранения овощей, фермерам приходится делать значительные вложения средств. Любое хранение в хранилищах или элеваторах влечет за собой финансовые расходы – оплата за энергоносители, соответствующие налоги, заработная плата работникам. Все это, безусловно, добавляется к конечной цене продукта", — говорит эксперт.

А вот Гопка отмечает, что кроме сокращения запасов картофеля есть дефицит качественной продукции.

"Это будет поддерживать цену высокой до первых собственных урожаев. В то же время, спрос остается постоянным и колеблется на грани тенденций к увеличению ", — отметил он.

Аналитик прогнозирует, что до конца мая стоимость будет держаться на высоком уровне, и есть вероятность, что картофель подорожает еще на 15%. Однако когда появится первый молодой картофель, то цены поползут до 10-13 гривен за килограмм.

Такое же мнение имеет и директор экономического дискуссионного клуба. В течение этого месяца больших изменений цен на картофель не будет, но несущественные колебания все равно ожидаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что свёкла должна вырасти в цене еще на 10%.