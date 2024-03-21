Почти на 60 гривен: в Украине изменилась цена на популярный овощ

Стали известны актуальные цены на овощ в супермаркетах

В середине марта в крупных украинских супермаркетах продолжают меняться цены на различные продукты, в том числе и на огурцы. Этот овощ сейчас значительно подешевел.

Данные о ценах на овощ были опубликованы на портале "Минфин". Речь идет о длинноплодных огурцах, стоимость которых не стоит на месте уже не первый месяц.

По состоянию на 21 марта средний ценник на этот овощ составляет 94,99 грн за один килограмм. В то же время отмечено, что в феврале стоимость составляла 151 грн. Таким образом, цена изменилась на 56 гривен.

Короткоплодные огурцы также за этот период подешевели на 13,41. Сейчас средняя их стоимость составляет 89,80, в то время как месяцем ранее было 102,41.

Тепличные огурцы сейчас обходятся покупателям в 76,90 в супермаркетах. В феврале килограмм овоща продавали по 105,69. Таким образом, разница в цене составила 28,79 за один месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в Украине начала дорожать морковь, которая постоянно пользуется спросом у покупателей. За неделю овощ стал дороже более чем на 20%.