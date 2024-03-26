Максимальная пенсия в Украине: каков сейчас ее размер и от чего он зависит
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Какая актуальная сумма выплаты
В Украине зафиксирована минимальная и максимальная пенсия. Размер таких выплат ограничен законодательством.
Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия в стране составляет 23 610 гривен. Ее сумма связана с размером прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривну.
Согласно документу, максимальный размер пенсии не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Следует заметить, что в пенсию входит:
- надбавки;
- повышение;
- дополнительные пенсии;
- целевая денежная помощь;
- пенсия за особые заслуги перед Украиной;
- индексация;
- другие доплаты к пенсии;
Однако доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, не входят в пенсию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев в апреле будет увеличено пенсионное начисление. Некоторые лица будут иметь право на минимальные почти 5 тысяч гривен и более 15 тысяч гривен.