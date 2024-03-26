Максимальная пенсия в Украине: каков сейчас ее размер и от чего он зависит

Какая актуальная сумма выплаты

В Украине зафиксирована минимальная и максимальная пенсия. Размер таких выплат ограничен законодательством.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия в стране составляет 23 610 гривен. Ее сумма связана с размером прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривну.

Согласно документу, максимальный размер пенсии не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Следует заметить, что в пенсию входит:

надбавки;

повышение;

дополнительные пенсии;

целевая денежная помощь;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

индексация;

другие доплаты к пенсии;

Однако доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, не входят в пенсию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев в апреле будет увеличено пенсионное начисление. Некоторые лица будут иметь право на минимальные почти 5 тысяч гривен и более 15 тысяч гривен.