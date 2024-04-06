Можно ли получать пенсию после выезда за границу: есть важный нюанс
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Есть риск блокировки счета, но не для всех
После начала полномасштабного вторжения многие пожилые люди выехали за границу. И даже в таком случае пенсионер может продолжить получать выплату.
Пенсия и дальше будет поступать на банковский счет, а вот если средства получались через "Укрпочту" или почтальона, то тогда пенсионерам стоит быть внимательными. Об этом пишет 24 канал.
Отмечается, что дело в том, что если человек в течение 6 месяцев не приходит за выплатами, то пенсия прекращается, а счет блокируется.
Но можно перевести пенсию с почтовых переводов на банковскую карту: для этого понадобятся электронная копия паспорта гражданина Украины, идентификационный код (ИНН) и банковская карта с копиями полных реквизитов к ней (IBAN).
Как восстановить выплаты пенсионерам
Украинцы, имеющие статус беженца и проживающие за границей, могут послать заявление о возобновлении выплат по почте. В этом случае необходимо добавить следующие документы:
- копии паспорта;
- документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания с переводом на необходимый язык;
- оригинал документа, подтверждающего, что лицо живое.
Все документы должны быть заверены либо в представительстве Украины в стране пребывания, либо нотариусом.
Ранее "Телеграф" писал, что март отличился для пенсионеров индексацией их начислений. В апреле также должно произойти повышение выплат для двух категорий украинцев.