Пенсия для некоторых украинцев увеличена: кто в апреле получит больше 15 тысяч гривен
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Размер начисления колеблется от 4 958 до 15 347 гривен
С марта большинство украинцев получили первые проиндексированные пенсии. Увеличенные выплаты также предусмотрены для пожилых с инвалидностью.
Новую сумму пенсии по инвалидности украинцам осуществят только в апреле. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.
Отдельно были проиндексированы выплаты лиц, имеющих инвалидность и одновременно относящиеся к определенной категории. В частности, для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальные пенсии увеличены:
- для лиц с инвалидностью I группы — 14 308,46 гривны;
- ІІ группы – 11 446,77 гривны;
- ІІІ группы – 8585,08 гривен.
Пенсия для военнослужащих также была перечислена, поэтому их минимальные выплаты таковы:
- для лиц с инвалидностью I группы – 15347 гривен;
- ІІ группы – 12 396 гривен;
- ІІІ группы – 8500 гривен;
- для участников боевых действий – 4958 гривен;
- для пострадавших в результате участия в Революции достоинства – 4958 гривен.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как украинцам можно оформить пенсию по инвалидности через вебпортал ПФУ.