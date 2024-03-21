Пенсия для некоторых украинцев увеличена: кто в апреле получит больше 15 тысяч гривен

Размер начисления колеблется от 4 958 до 15 347 гривен

С марта большинство украинцев получили первые проиндексированные пенсии. Увеличенные выплаты также предусмотрены для пожилых с инвалидностью.

Новую сумму пенсии по инвалидности украинцам осуществят только в апреле. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Отдельно были проиндексированы выплаты лиц, имеющих инвалидность и одновременно относящиеся к определенной категории. В частности, для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальные пенсии увеличены:

для лиц с инвалидностью I группы — 14 308,46 гривны;

ІІ группы – 11 446,77 гривны;

ІІІ группы – 8585,08 гривен.

Пенсия для военнослужащих также была перечислена, поэтому их минимальные выплаты таковы:

для лиц с инвалидностью I группы – 15347 гривен;

ІІ группы – 12 396 гривен;

ІІІ группы – 8500 гривен;

для участников боевых действий – 4958 гривен;

для пострадавших в результате участия в Революции достоинства – 4958 гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как украинцам можно оформить пенсию по инвалидности через вебпортал ПФУ.