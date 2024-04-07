Перерасчет уже стартовал: одна из категорий пенсионеров получит надбавку

В Раде объяснили, когда ждать повышения

В Украине с 1 апреля был повышен ряд социальных расходов и стартовал перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Теперь минимальная зарплата будет составлять 8 тысяч грн.

Об этом сообщил народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет sud.ua. По его словам, это второй этап повышения выплат.

Гетманцев отметил, что работающие пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, ориентировочно в июне получат уже увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май. Также, по его словам, возрастут выплаты для занятых на общественно полезных работах.

Кроме того, нардеп сообщил, что увеличивается компенсационная выплата работодателям, устраивающим на работу ВПЛ. Если человека трудоустроили по направлению центра занятости, выплата увеличится до 16 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" писал, что март отличился для пенсионеров индексацией их начислений. В апреле также должно произойти повышение выплат для двух категорий украинцев.