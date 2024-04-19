Курс доллара до конца года – бакс может дешеветь, но с одним условием

Но пока оснований для этого немного

Курс доллара в Украине продолжает расти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 40 гривен. Между тем в госбюджете на 2024 год курс доллара заложен на уровне в 40,7 грн. и если он будет выдерживаться, то национальная валюта будет девальвировать умеренными темпами. Об этом "Телеграфу" сообщил председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

Так, в течение января-марта курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% или с 38 грн по состоянию на 1 января до 38,99 грн на 1 апреля. Это составляет почти треть от запланированной годовой девальвации, то есть на 7% от "стартового" курса на начало 2024 года.

Эксперт предположил, что в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты будет теоретически снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 20 копеек).

По его утверждению, в течение первого квартала курсовые колебания, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, происходят с незначительным отклонением от "базового" курса, в недельном разрезе не превышающим 2%. При этом допустимый "люфт" курсовых изменений составляет до 5% от основного курса.

Сергей Мамедов

По словам Сергея Мамедова, на ситуацию может влиять тот факт, что валютный рынок это "живой" организм, в котором идут постоянные изменения. Однако режим "управляемой гибкости", введенный регулятором, успокаивает любые проявления немотивированного роста валютных курсов, насыщая спрос из-за активных валютных интервенций на межбанке.

"Такая "формула" пока оправдывает надежду, ведь дальнейшая либерализация валютного рынка будет зависеть от ряда экономических и военных обстоятельств, среди которых во главу угла является объем макрофинансовой помощи, которая покрывает массив бюджетных расходов, а также достаточная для успешной борьбы с врагом военно-техническая помощь", – заметил банкир.

Отметим, что в апреле курс доллара "съел" уже большую часть оставшейся годовой девальвации, прогнозируемой НБУ на 2024-й год и вплотную подошел к 40 гривнам за один доллар. Впрочем, накануне Пасхи, примерно с 26 апреля банкиры прогнозируют существенное снижение курса американской валюты, примерно на 80 копеек, правда временное.