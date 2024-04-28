"НБУ будет жестче": каким будет курс доллара в Украине на Пасху

Перед праздниками, как правило, люди больше тратят средств на покупки или же обменивают валюту

Украинцы уже скоро будут отмечать великий церковный праздник - Пасху. Традиционно во время праздников спрос на валюту превышает предложение межбанка, а это грозит курсовыми колебаниями.

Эксперт Андрей Шевчишин сделал прогноз по курсу доллара в Украине на перод праздников. Он объяснил, что перед праздниками, как правило, люди больше тратят средств на покупки или же обменивают валюту. Также на повышение доллара оказывают влияние другие факторы.

"Яркий пример, когда в канун нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар чаще, а продают меньше. В ответ Нацбанк ведет регулирование этой ситуации на рынке из-за управляемой гибкости. По словам Шевчишина, курс доллара двигается до 40 гривен, поэтому НБУ будет жестче ограничивать спрос.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт рассказал, что будет с курсом валют в мае.