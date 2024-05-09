Курс доллара до 20 мая – банкир назвал два возможных сценария

Курс доллара может вести себя по разному

По прогнозам некоторых экспертов, курс доллара в Украине 9-12 мая может опуститься до 39 гривен. Однако соотношение американской и национальной валюты с 13 по 19 мая может иметь два сценария.

Об этом "Телеграфу" заявил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его мнению в течение 13-19 мая на валютном рынке основные показатели будут оставаться по-прежнему без особых изменений, прежде всего речь идет об изменениях курса.

Эксперт не видит особых предпосылок для резких скачков курса с 13 по 19 мая, в 2024-м году Украина может получить до 37 млрд дол. внешней помощи, экспорт достиг довоенных показателей, а международные резервы достигли 43 млрд дол.

По этим причинам эксперт считает, что курс доллара будет колебаться от 39 до 41 гривны на наличном валютном рынке, разница купли-продажи составит до 50 копеек, и столько же могут быть дневные колебания. При этом в течение недели курс доллара вряд ли изменится больше чем на 60-80 копеек в одну сторону.

Вместе с тем, как отметил Тарас Лесовой, в среднесрочной перспективе, возможны два сценария развития событий:

до лета гривна продолжит девальвацию еще примерно на 50 копеек, и официальный курс доллара может составить до 40 гривен уже до лета, после чего на летний период установится курсовое затишье, а осенью и в декабре падение составит еще 60 копеек;

напротив, май будет "спокойным" месяцем для валютного рынка, и уже после него начнутся активные изменения в обе стороны до конца года.

"Конечно, предположить, по какому пути пойдет Нацбанк довольно сложно. Но, по моему мнению, эти две модели станут возможны в условиях сохраненного хоть и ослабленного вмешательства регулятора на межбанк. Однако самое главное заключается в том, что рынок достаточно прочен и способен выдержать любые форс-мажоры, вызванные военными факторами", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем в столичных обменниках растет курс евро. Также доллар приближается к психологической отметке в 40 гривен.