Курс долара до 20 травня – банкір назвав два можливі сценарії

Курс долара може поводитися по-різному

За прогнозами деяких експертів, курс долара в Україні 9-12 травня може опуститися до 39 гривень. Проте співвідношення американської та національної валюти з 13 по 19 травня може мати два сценарії.

Про це заявив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На його думку, протягом 13-19 травня на валютному ринку основні показники залишатимуться без особливих змін, перш за все йдеться про зміни курсу.

Експерт не бачить особливих передумов для різких стрибків курсу з 13 по 19 травня, адже 2024-го року Україна може отримати до 37 млрд дол. зовнішньої допомоги, експорт досяг довоєнних показників, а міжнародні резерви сягнули 43 млрд дол.

З цих причин експерт вважає, що курс долара коливатиметься від 39 до 41 гривні на готівковому валютному ринку, різниця купівлі-продажу складе до 50 копійок, і стільки ж можуть бути денні коливання. При цьому протягом тижня курс долара навряд чи зміниться більше, ніж на 60-80 копійок в один бік.

Разом з тим, як зазначив Тарас Лєсовий, у середньостроковій перспективі можливі два сценарії розвитку подій:

до літа гривня продовжить девальвацію ще приблизно на 50 копійок, і офіційний курс долара може становити до 40 гривень уже до літа, після чого на літній період встановиться курсове затишшя, а восени та в грудні падіння становитиме ще 60 копійок;

навпаки, травень буде "спокійним" місяцем для валютного ринку, і вже після нього розпочнуться активні зміни в обидві сторони до кінця року.

"Звичайно, припустити, яким шляхом піде Нацбанк досить складно. Але, на мою думку, ці дві моделі стануть можливі в умовах збереженого хоч і ослабленого втручання регулятора на міжбанк. Однак найголовніше полягає в тому, що ринок досить міцний і здатний витримати будь-які форс-мажори, спричинені військовими чинниками", — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом у столичних обмінниках зростає курс євро. Також долар наближається до психологічної позначки 40 гривень.