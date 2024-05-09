Валюта скачет: сколько стоит доллар в киевских обменниках
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Цена на евро поднялась
На валютном рынке Украины наблюдаются колебания. После незначительного удешевления доллар медленно приближается к отметке за 40 гривен.
Евро тоже поднялся. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
9 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,38 грн
Евро (EUR): 42,31 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,62 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,32 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,81 грн
Евро (EUR): 42,85 грн
Злотый (PLN): 9,85 грн
Канадский доллар (CAD): 28,99 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,82 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 39,77 грн
Продажа: 39,85 грн
Ранее "Телеграф" писал, упадет ли курс доллара в ближайшие дни. Украинская гривна будет укрепляться на фоне уплаты квартальных налогов со стороны бизнеса до 20 мая.