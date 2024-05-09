Валюта скачет: сколько стоит доллар в киевских обменниках

Цена на евро поднялась

На валютном рынке Украины наблюдаются колебания. После незначительного удешевления доллар медленно приближается к отметке за 40 гривен.

Евро тоже поднялся. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

9 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,38 грн

Евро (EUR): 42,31 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,62 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,32 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,81 грн

Евро (EUR): 42,85 грн

Злотый (PLN): 9,85 грн

Канадский доллар (CAD): 28,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,82 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 39,77 грн

Продажа: 39,85 грн

Ранее "Телеграф" писал, упадет ли курс доллара в ближайшие дни. Украинская гривна будет укрепляться на фоне уплаты квартальных налогов со стороны бизнеса до 20 мая.