Овощи будут дешеветь, а стоимость этих продуктов полетит вверх: как изменятся цены в июне

Стоимость некоторых базовых продуктов существенно вырастет в начале лета.

В начале лета стоимость овощей на рынке, фруктов, бакалеи и других базовых продуктов будет переписана, и большинство из них подешевеет. Это связано с сезонным фактором.

На рынке появится больше отечественной продукции, и спрос существенно увеличится, поэтому продавцам придется снижать цены, рассказывает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

На удешевление также влияет понижение деловой активности. Поэтому обычно летом инфляция прекращает расти, а иногда начинает снижаться.

Эксперт назвал категории продуктов, имеющих потенциал к удешевлению в июне. К ним относятся:

хлеб и хлебобулочные изделия;

овощи;

фрукты;

масло;

макаронные изделия;

крупы.

С июня подорожают мясо, птица, рыба и морепродукты. Однако это не будет стремительный рост стоимости. Цена будет подниматься со среднегодовой скоростью.

Отметим, что вопрос энергоснабжения является чувствительным для хлебопекарной отрасли. С 1 июня стоимость света для бизнеса выросла, поэтому было опасение, что цена хлеба и хлебобулочных изделий значительно возрастет. Однако президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал, что резкого роста стоимости этих продуктов не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цена риса достигла 15-летнего максимума на мировом рынке. В разных супермаркетах Украины стоимость 1 кг крупы существенно отличается.