Доллар взлетел: Нацбанк и обменники Киева зафиксировали новые показатели
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Гривне не удается укрепиться
Курс доллара продолжает расти. Это связано с нестабильной ситуацией как на наличном, так и безналичном рынках.
Другие валюты за сутки почти не изменились в цене, в том числе евро. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 30 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,48 грн
Евро (EUR): 43,92 грн
Злотый (PLN): 10,30 грн
Канадский доллар (CAD): 29,61 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,35 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,97 грн
Евро (EUR): 44,54 грн
Злотый (PLN): 10,35 грн
Канадский доллар (CAD): 29,85 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,89 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.
Покупка: 40,90 грн
Продажа: 41,05 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара до конца рабочей недели. Нацбанк должен каждый день выходить на торги и закупать американскую валюту для поддержания курса.