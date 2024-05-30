Доллар взлетел: Нацбанк и обменники Киева зафиксировали новые показатели

Гривне не удается укрепиться

Курс доллара продолжает расти. Это связано с нестабильной ситуацией как на наличном, так и безналичном рынках.

Другие валюты за сутки почти не изменились в цене, в том числе евро. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 30 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,48 грн

Евро (EUR): 43,92 грн

Злотый (PLN): 10,30 грн

Канадский доллар (CAD): 29,61 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,35 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,97 грн

Евро (EUR): 44,54 грн

Злотый (PLN): 10,35 грн

Канадский доллар (CAD): 29,85 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,89 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.

Покупка: 40,90 грн

Продажа: 41,05 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара до конца рабочей недели. Нацбанк должен каждый день выходить на торги и закупать американскую валюту для поддержания курса.