Пенсионеры из 9 областей имеют право на доплаты: кому помогает ООН

Программа поддержки пенсионеров действует в Украине с августа 2023 года

Украинские пенсионеры, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий, имеют право на доплату к пенсии как минимум до конца года. Всемирная продовольственная программа ООН, которая оказывает эту помощь, продлила программу поддержки пенсионеров до конца 2024 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Там уточнили, что пенсионеры, которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в сумме, равной разнице между 3250 грн и получаемой ими суммой пенсии.

Право на получение доплат устанавливается на основании информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины. Выплата помощи производится без обращения лица в Пенсионный фонд Украины.

Право на доплаты от ООН имею право пенсионеры, которые:

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

с 1 марта 2023 года не получали дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособия на жительство внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам".

Если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из перечисленных выше условий, выплату прекращают. Стоит отметить, что территории активных или возможных боевых действий определены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров в Украине в июле могут остаться без пенсий. Этого можно избежать.