Премирование военных в июле: до какой даты они выплачиваются и почему их могут уменьшить

Есть одна категория бойцов, не имеющих права на средства

В состав месячного денежного обеспечения входят основные, дополнительные и единовременные выплаты. В свою очередь дополнительные начисления предусматривают премии.

Премию должны назначать командиры (начальники) воинских частей военных учебных заведений, учреждений и других структурных подразделений ВСУ. Однако такую выплату не получат срочники, как сообщают специалисты "Юридической сотни" на странице Facebook.

Сумму начисления устанавливает Министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих, но она не может быть менее 10% должностного оклада. Кроме того, размер рассчитывается исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете Министерства обороны, и особенностей прохождения военной службы.

Как выплачивается премия

Согласно данным она начисляется на основании приказа командира воинской части. Он выдается до 5 числа каждого месяца и у него учитывается военная дисциплина, наличие дисциплинарных взысканий и показатели исполнения служебных обязанностей.

Однако есть несколько оснований, по которым сумма выплаты будет уменьшена, в частности:

в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания "выговор", объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 90% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания "строгий выговор", объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 80% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего двух дисциплинарных взысканий "выговор" ("строгий выговор"), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 60% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего трех дисциплинарных взысканий "выговор" ("строгий выговор"), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 50% установленного размера ежемесячной премии.

Следует заметить, что ежемесячно командир не может уменьшать премию по одной и той же причине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военным выплатят помощь за подписание контракта в июле.