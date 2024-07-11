Курс доллара приостановился: сколько стоит валюта на наличном рынке

Украинская гривна держится

На этой неделе наличный курс доллара не претерпел значительных изменений. Американская валюта колеблется у отметки 41 гривна.

Евро более-менее тоже стабилизировался. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 11 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,71 грн

Евро (EUR): 44,07 грн

Злотый (PLN): 10,35 грн

Канадский доллар (CAD): 29,86 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,33 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,95 грн

Евро (EUR): 44,45 грн

Злотый (PLN): 10,27 грн

Канадский доллар (CAD): 30,07 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,54 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,57 грн — продажа 41,06 грн

Евро (EUR): покупка 43,88 грн — продажа 44,59 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал всего на несколько копеек.

Покупка: 40,91 грн

Продажа: 41,01 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.