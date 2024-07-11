Курс доллара приостановился: сколько стоит валюта на наличном рынке
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Украинская гривна держится
На этой неделе наличный курс доллара не претерпел значительных изменений. Американская валюта колеблется у отметки 41 гривна.
Евро более-менее тоже стабилизировался. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 11 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,71 грн
Евро (EUR): 44,07 грн
Злотый (PLN): 10,35 грн
Канадский доллар (CAD): 29,86 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,33 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,95 грн
Евро (EUR): 44,45 грн
Злотый (PLN): 10,27 грн
Канадский доллар (CAD): 30,07 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,54 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,57 грн — продажа 41,06 грн
Евро (EUR): покупка 43,88 грн — продажа 44,59 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал всего на несколько копеек.
Покупка: 40,91 грн
Продажа: 41,01 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.