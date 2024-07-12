НБУ поднял официальный курс: сколько сейчас стоит доллар
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Украинская гривна обесценивается
Национальный банк Украины еще немного ослабил гривну. Официальный курс доллара вырос на 20 копеек.
Евро и другие иностранные валюты тоже подскочили. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 12 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,88 грн
Евро (EUR): 44,38 грн
Злотый (PLN): 10,43 грн
Канадский доллар (CAD): 29,99 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,52 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,08 грн
Евро (EUR): 44,66 грн
Злотый (PLN): 10,42 грн
Канадский доллар (CAD): 30,16 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,85 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,70 грн — продажа 41,20 грн
Евро (EUR): покупка 44,02 грн — продажа 44,80 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на десяток копеек.
Покупка: 41,02 грн
Продажа: 41,13 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.