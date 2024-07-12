НБУ поднял официальный курс: сколько сейчас стоит доллар

Украинская гривна обесценивается

Национальный банк Украины еще немного ослабил гривну. Официальный курс доллара вырос на 20 копеек.

Евро и другие иностранные валюты тоже подскочили. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 12 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,88 грн

Евро (EUR): 44,38 грн

Злотый (PLN): 10,43 грн

Канадский доллар (CAD): 29,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,52 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,08 грн

Евро (EUR): 44,66 грн

Злотый (PLN): 10,42 грн

Канадский доллар (CAD): 30,16 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,85 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,70 грн — продажа 41,20 грн

Евро (EUR): покупка 44,02 грн — продажа 44,80 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на десяток копеек.

Покупка: 41,02 грн

Продажа: 41,13 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.