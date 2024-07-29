Гривна укрепляется:официальный курс доллара от НБУ
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Курс гривны повышается
Украинская гривна продолжает укрепляться, а ситуация на валютном рынке более-менее стабилизировалась. Курс доллара постепенно снижается и он уже опустился до отметки в 41 гривну.
Евро и другие европейские валюты тоже постепенно дешевеют. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 29 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,09 грн
Евро (EUR): 44,63 грн
Злотый (PLN): 10,44 грн
Канадский доллар (CAD): 29,76 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,50 грн
Цена в обменниках
Средний курс между продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,40 грн
Евро (EUR): 45,10 грн
Злотый (PLN): 10,43 грн
Канадский доллар (CAD): 29,96 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,90 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро 15-20 крупнейших банков Украины составляет:
Доллар США (USD): покупка 40,85 грн — продажа 41,45 грн
Евро (EUR): покупка 44,50 грн — продажа 45,15 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара еще немного снизился.
Покупка: 41,35 грн
Продажа: 41,45 грн
Ранее "Телеграф" писал, достигнет ли курс доллара отметки 50 гривен до конца года. Есть два фактора, которые будут влиять на ситуацию с показателями.