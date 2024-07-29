Гривна укрепляется:официальный курс доллара от НБУ

Курс гривны повышается

Украинская гривна продолжает укрепляться, а ситуация на валютном рынке более-менее стабилизировалась. Курс доллара постепенно снижается и он уже опустился до отметки в 41 гривну.

Евро и другие европейские валюты тоже постепенно дешевеют. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 29 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,09 грн

Евро (EUR): 44,63 грн

Злотый (PLN): 10,44 грн

Канадский доллар (CAD): 29,76 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,50 грн

Цена в обменниках

Средний курс между продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,40 грн

Евро (EUR): 45,10 грн

Злотый (PLN): 10,43 грн

Канадский доллар (CAD): 29,96 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,90 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро 15-20 крупнейших банков Украины составляет:

Доллар США (USD): покупка 40,85 грн — продажа 41,45 грн

Евро (EUR): покупка 44,50 грн — продажа 45,15 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара еще немного снизился.

Покупка: 41,35 грн

Продажа: 41,45 грн

Ранее "Телеграф" писал, достигнет ли курс доллара отметки 50 гривен до конца года. Есть два фактора, которые будут влиять на ситуацию с показателями.