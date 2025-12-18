"Шахтер" - "Риека": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Горняки попытаются выиграть основной этап 3-го по силе еврокубка

В четверг, 18 декабря, "Шахтер" сыграет с "Риекой" в 6-м туре основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26. Дончане принимают хорватский клуб в Польше.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Риекой" в Кракове

Букмекеры и ИИ на стороне Горняков

Игру можно посмотреть в Украине на Megogo

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Риека". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

"Шахтер" подходит к игре в качестве фаворита. Горняки лидируют в Лиге конференций и близки к выходу в 1/8 как одна из топ-8 команд основного этапа. "Риека", в свою очередь, практически гарантировала себе попадание в стыковой раунд (топ-24).

Игра "Шахтер" — "Риека" состоится в Кракове на стадионе "Мейски". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился мнением букмекеров и ИИ о данном противостоянии.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0).