С Днем святого Николая! Красивые открытки и поздравления для самых близких
-
-
- 5231
Поздравьте близких оригинальной открыткой и стихом
Один из самых любимых зимних праздников как для взрослых, так и для детей — День святого Николая. До введения новоюлианского календаря его отмечали 19 декабря.
Одним из самых любимых атрибутов этого дня являются подарки, которые послушные дети в праздничное утро получают от святого. Родители прячут подарки в разных местах – якобы Николай оставил, чтобы сделать сюрприз.
Также в этот день принято поздравлять с праздником родных и друзей. "Телеграф" создал подборку открыток и поздравлений в стихах, которые наверняка понравятся вашим близким.
Поздравления с Днем святого Николая в открытках и стихах
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.
***
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
***
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!
