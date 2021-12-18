С Днем святого Николая! Красивые открытки и поздравления для самых близких

Поздравьте близких оригинальной открыткой и стихом

Один из самых любимых зимних праздников как для взрослых, так и для детей — День святого Николая. До введения новоюлианского календаря его отмечали 19 декабря.

Одним из самых любимых атрибутов этого дня являются подарки, которые послушные дети в праздничное утро получают от святого. Родители прячут подарки в разных местах – якобы Николай оставил, чтобы сделать сюрприз.

Также в этот день принято поздравлять с праздником родных и друзей. "Телеграф" создал подборку открыток и поздравлений в стихах, которые наверняка понравятся вашим близким.

Поздравления с Днем святого Николая в открытках и стихах

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Пусть хранит вас, помогает,

От беды оберегает,

Все преграды уберет,

Счастье в дом ваш принесет.

Шоколадки и игрушки,

Всяческие безделушки,

Чтоб порадовать детей

Николай несет скорей.

Верьте в сказку, веселитесь,

Долго на родных не злитесь.

Пусть вас Бог всегда хранит

От болезней и обид.

***

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

***

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый Дядя Николай!

