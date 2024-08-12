Теперь заявление на пенсию можно подписать через "Дію": как это сделать, инструкция

Все очень просто

Оформить пенсию в Украине можно как через отделение Пенсионного фонда, так и онлайн. Теперь подписать заявление на выплату можно не "КЕП", а с помощью "Дія. Підпис".

Пенсионеру нужно загрузить мобильное приложение "Дія". Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Для удобства людей, желающих подать заявление на назначение пенсии, но не имеющих возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подать заявление дистанционно, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована возможность оформления пенсии с помощью Дія.Підпису", — говорится в сообщении.

Пожилому лицу нужно быть пользователем мобильного приложения "Дія", активировать "Дія.Підпис" и заранее сделать скан-копии необходимых документов.

Какие требования к скан-копиям для заявления на пенсию

изготовление из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду просканированного документа.

Как заполнить заявление на выплату через веб-портал ПФУ

В правом верхнем углу нажать кнопку "Вход" и выбрать опцию войти в систему через "Дію.Підпис";

В открывшемся новом окне нажать кнопку "Получить код для входа";

После этого просканировать QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войти в приложение "Дія" на телефоне и навести считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;

На телефоне нажать кнопку "Подтвердить";

Активировать Дія. Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение;

Подтвердить свое лицо через проверку фото, руководствуясь подсказками телефона, и нажать "Далее";

Ввести на телефоне пятизначный код для наложения Дія. Если лицо пользуется Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить;

Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на вебпортал Пенсионного фонда Украины будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись;

Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически;

Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Выбрать вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").

Ответить на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.

Прикрепите скан-копии необходимых документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Для завершения всех операций нужно подписать заявление с помощью Действия. Подписи и отправить в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие теперь минимальные пенсии в Украине, если их индексация произошла в марте 2024 года.