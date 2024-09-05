Кому из украинцев государство поможет деньгами до дня рождения: выплата действует с начала года

Заявителю можно обратиться в ЦПАУ

Украинцы продолжают получать выплаты от государства. Одно из таких начислений должно поступать в качестве денежной помощи для некоторых категорий населения, проживающих в Ивано-Франковской общине.

Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив, такая выплата предусмотрена для 25 детей военнослужащих на общую сумму 198 500 гривен и 1735 жителям в возрасте 70 и более на сумму 960 500 гривен. Также средства выделили для 246 человек с инвалидностью I и II группы (общая сумма – 123 000 гривен).

В то же время с 1 января 2024 года в Ивано-Франковске было получено:

5 580 000 гривен — 9788 лицами "золотого возраста";

619 500 гривен — 1239 людьми с инвалидностью I и II группы;

942 500 гривен — 1021 детьми военнослужащих.

Городской голова также наводит перечень документов, необходимых для оформления выплаты. В частности:

копия паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия справки внутри перемещенного лица (при обращении данной категории лиц);

реквизиты счета, открытого в банке;

копия справки МСЭК (для лиц с инвалидностью I или II группы).

Гражданину нужно прийти в любой ЦПАУ общества или подать документы и заявление онлайн на сайте центра.

В случае оформления денежной помощи онлайн, лицу нужно авторизоваться с помощью BankID:

единовременная материальная помощь по случаю дня рождения лицам, которым исполнилось 70 лет и старше (код услуги 63/95);

единовременная материальная помощь лицу с инвалидностью I (II) группы по случаю дня рождения (код услуги 63/94).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы смогут повторно получить денежную помощь.