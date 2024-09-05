Кому из украинцев государство поможет деньгами до дня рождения: выплата действует с начала года
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Заявителю можно обратиться в ЦПАУ
Украинцы продолжают получать выплаты от государства. Одно из таких начислений должно поступать в качестве денежной помощи для некоторых категорий населения, проживающих в Ивано-Франковской общине.
Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив, такая выплата предусмотрена для 25 детей военнослужащих на общую сумму 198 500 гривен и 1735 жителям в возрасте 70 и более на сумму 960 500 гривен. Также средства выделили для 246 человек с инвалидностью I и II группы (общая сумма – 123 000 гривен).
В то же время с 1 января 2024 года в Ивано-Франковске было получено:
- 5 580 000 гривен — 9788 лицами "золотого возраста";
- 619 500 гривен — 1239 людьми с инвалидностью I и II группы;
- 942 500 гривен — 1021 детьми военнослужащих.
Городской голова также наводит перечень документов, необходимых для оформления выплаты. В частности:
- копия паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копия справки внутри перемещенного лица (при обращении данной категории лиц);
- реквизиты счета, открытого в банке;
- копия справки МСЭК (для лиц с инвалидностью I или II группы).
Гражданину нужно прийти в любой ЦПАУ общества или подать документы и заявление онлайн на сайте центра.
В случае оформления денежной помощи онлайн, лицу нужно авторизоваться с помощью BankID:
- единовременная материальная помощь по случаю дня рождения лицам, которым исполнилось 70 лет и старше (код услуги 63/95);
- единовременная материальная помощь лицу с инвалидностью I (II) группы по случаю дня рождения (код услуги 63/94).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы смогут повторно получить денежную помощь.