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Военным в октябре могут не выплатить вознаграждение за выполнение боевых заданий

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военные
Военные. Фото Открытые источники

Надо придерживаться определенных правил

Украинские защитники могут ежемесячно получать дополнительно к своему денежному обеспечению вознаграждение в 30, 50, 100 или 70 тысяч гривен. Есть случаи, когда военные могут не дождаться своих выплат.

Если начисление не произвели, то боец может обжаловать это в суде. Об этом сообщает АрмияInform.

По каким причинам военный может не получить вознаграждение

Согласно данным, выплату в октябре не произведут:

  • В случае самовольного оставления части или дезертирства. В таком случае прекращаются все выплаты;
  • В случае устранения или отстранения от исполнения служебных обязанностей или должности;
  • В случае отказа исполнять боевые приказы (распоряжения). Выплата не начисляется за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира;
  • В случае употребления алкогольных напитков или наркотических веществ;
  • В случае совершения других действий или за бездействие, за что судом принято решение о привлечении к ответственности;
  • В случае добровольной сдачи в плен или умышленного причинения телесных повреждений.

Если есть другие причины, военный должен решить вопрос невыплаты с командованием или обратиться на горячую линию Минобороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получить почти до 27 тысяч гривен, но есть одно условие.

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