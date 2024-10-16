Военным в октябре могут не выплатить вознаграждение за выполнение боевых заданий

Надо придерживаться определенных правил

Украинские защитники могут ежемесячно получать дополнительно к своему денежному обеспечению вознаграждение в 30, 50, 100 или 70 тысяч гривен. Есть случаи, когда военные могут не дождаться своих выплат.

Если начисление не произвели, то боец может обжаловать это в суде. Об этом сообщает АрмияInform.

По каким причинам военный может не получить вознаграждение

Согласно данным, выплату в октябре не произведут:

В случае самовольного оставления части или дезертирства. В таком случае прекращаются все выплаты;

В случае устранения или отстранения от исполнения служебных обязанностей или должности;

В случае отказа исполнять боевые приказы (распоряжения). Выплата не начисляется за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира;

В случае употребления алкогольных напитков или наркотических веществ;

В случае совершения других действий или за бездействие, за что судом принято решение о привлечении к ответственности;

В случае добровольной сдачи в плен или умышленного причинения телесных повреждений.

Если есть другие причины, военный должен решить вопрос невыплаты с командованием или обратиться на горячую линию Минобороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получить почти до 27 тысяч гривен, но есть одно условие.