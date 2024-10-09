Когда мобилизованным начинают выплачивать денежное обеспечение и из чего оно состоит

Выплата регулируется приказом

Мобилизированные военнослужащие в Украине имеют право на денежное обеспечение, которое осуществляется во время прохождения службы и обучения. Его сумма зависит не только от звания или должности, но и от дополнительных выплат или вознаграждений.

Согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", денежное обеспечение начинает начисляться с момента мобилизации лица, когда ТЦК и СП направляет его в командировку для обучения или на место службы. Выплата будет производиться каждый месяц одним платежом.

В то же время, минимальная сумма выплаты в 2024 году составляет 20 130 гривен.

Кроме того, следует напомнить, что денежное обеспечение бойцов состоит из ежемесячных основных и дополнительных выплат, а также разовых дополнительных начислений.

Ранее "Телеграф" писал, что военным в октябре выплатят уменьшенную сумму денежного обеспечения. Это связано с введением военного сбора.

В то же время есть причины, по которым выплата такого начисления может задерживаться.