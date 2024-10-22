ВПО и жители одного из регионов могут получить денежную помощь: названы условия
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Для регистрации нужно заранее позвонить
ВПЛ на Днепропетровщине продолжают получать выплаты от разных организаций. В настоящее время денежная помощь оказывается благотворительным фондом "Каритас" в определенных населенных пунктах Зеленодольского общества.
Эта выплата предусмотрена для самых уязвимых семей среди переселенцев и местных жителей. Об этом сообщил благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог".
Итак, денежная помощь будет осуществляться для семей, в составе которых есть люди с инвалидностью I, II группы или инвалидностью с детства, проживающих в Криворожском районе и есть социально незащищенными. Такой факт должен быть подтвержден документами.
Выплату получат жители таких населенных пунктов Зеленодольского общества:
- город Зеленодольск;
- село Большая Костромка;
- село Малая Костромка;
- село Марьянское.
Чтобы зарегистрироваться на выплату, заявителям нужно позвонить по телефону +380 (67) 494 0863 или 0800 336 734.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинским семьям с детьми осуществят денежную помощь более чем в 11 тысяч гривен. Для этого нужно отвечать определенным условиям.