Укр

ВПО и жители одного из регионов могут получить денежную помощь: названы условия

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна
Гривна. Фото Открытые источники

Для регистрации нужно заранее позвонить

ВПЛ на Днепропетровщине продолжают получать выплаты от разных организаций. В настоящее время денежная помощь оказывается благотворительным фондом "Каритас" в определенных населенных пунктах Зеленодольского общества.

Эта выплата предусмотрена для самых уязвимых семей среди переселенцев и местных жителей. Об этом сообщил благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог".

Итак, денежная помощь будет осуществляться для семей, в составе которых есть люди с инвалидностью I, II группы или инвалидностью с детства, проживающих в Криворожском районе и есть социально незащищенными. Такой факт должен быть подтвержден документами.

Выплату получат жители таких населенных пунктов Зеленодольского общества:

  • город Зеленодольск;
  • село Большая Костромка;
  • село Малая Костромка;
  • село Марьянское.

Чтобы зарегистрироваться на выплату, заявителям нужно позвонить по телефону +380 (67) 494 0863 или 0800 336 734.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинским семьям с детьми осуществят денежную помощь более чем в 11 тысяч гривен. Для этого нужно отвечать определенным условиям.

Теги:
#Социальные выплаты #Днепропетровская область #Выплаты #Денежная помощь