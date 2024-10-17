Некоторым семьям с детьми предусмотрена денежная помощь к зимнему празднику

Нужно подать заявление и документы

Детям из семей военных предусмотрена денежная помощь ко Дню Святого Николая. Она будет осуществляться для тех, кто имеет фактический адрес проживания в Лисичанском обществе.

Как сообщила Луганская областная государственная администрация, выплату могут получить дети военнослужащих со статусом "Участник боевых действий" или "Лицо с инвалидностью в результате войны" за участие в антитеррористической операции, мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, детей из семей погибших, умерших или пропавших без вести бойцов.

Сумма помощи составляет 1000 гривен на каждого ребенка в возрасте до 14 лет включительно.

Средства будут начисляться одному из родителей или законному представителю ребенка, если у ребенка и уполномоченного представителя есть документ о месте жительства в населенных пунктах Лисичанского городского территориального общества.

На такую выплату также имеют право дети вышеупомянутых категорий военных, которые имели статус ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 по адресу фактического места жительства в населенных пунктах Лисичанского общества.

Для оформления денежной помощи лицам следует подать заявление и необходимые документы в Лисичанскую городскую военную администрацию до 10 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из родителей насчитают почти 16 тысяч гривен.