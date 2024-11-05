Новая денежная помощь для 4 категорий лиц в прифронтовой области

Для регистрации нужно заполнить специальную форму

Внутри перемещенные лица, зарегистрированные в Донецкой области, имеют право на денежную помощь. Они также могут получить выплату от Гуманитарной организации "Международный Медицинский Корпус" (International Medical Corps), которая будет начисляться для обеспечения основных средств гигиены.

Сумма такой денежной помощи на одного человека составляет почти 1200 гривен. Об этом сообщили в Бахмуте IN.UA.

Кто имеет право на выплату

Денежную помощь может получить уязвимая категория населения, проживающих в Донецкой области. Люди смогут получить единовременную выплату в 590 гривен в течение 2 месяцев. Если семья состоит из 5 человек, то начисление составляет 5890 гривен.

Итак, помощь оказывают уязвимому населению, а именно:

внутренне перемещенным лицам;

людям с инвалидностью;

пожилым лицам, имеющим ограниченный доступ к финансовым ресурсам;

многодетным семьям.

Чтобы получить эту выплату, лицу нужно заполнить специальную форму по ссылке. Если человек не может зарегистрироваться, то для этого можно позвонить по телефону +380 (50) 240 2179 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00. За этим номером следует обращаться только в случае возникновения трудностей с регистрацией.

Деньги будут начислены на банковские счета представителей семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как лицам со статусом ВПЛ, которые выехали из зоны боевых действий, получить денежную помощь.