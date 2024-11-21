За несколько миллионов из подвала сделают укрытие: интернат в Киевской области объявил немалый тендер

В нем может находиться всего до 115 подопечных

В Киевской области планируют потратить колоссальные деньги на капитальный ремонт подвального помещения в психоневрологическом интернате. Речь идет о более чем 4 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные портала Prozorro. Ремонтные работы будут проведены в Сватовском психоневрологическом интернате в селе Сватово.

Заказчиком выступает директор департамента регионального развития Киевской области Марищен Сергей, подрядчик — ООО "Украинская строительная компания".

На сумму 4 114 817,63 грн планируется произвести полный капитальный ремонт подвального помещения с заменой труб, канализации, для обустройства укрытия для работников и находящихся в интернате людей.

Выполнить это подрядчик должен в течение одного года до 31 декабря 2025 года. В то же время в договоре прописано, что подрядчики могут изменять сроки выполнения работ, в зависимости от определенных обстоятельств. То есть возможная значительная задержка строительства заранее прописана в договоре.

О финансировании в документе указано — оно может изменять в зависимости от фронта работ, то есть возможно повышение или снижение цены.

Заметим, что территория Сватовского психоневрологического интерната составляет 4,5 га. Где расположен двухэтажный дом, в котором и планируют отремонтировать подвал за 4 млн грн во время третьего года полномасштабной войны.

Интернат может вместить 115 людей. Будущее укрытие планируется создать на 200 человек, чтобы оно вмещало и персонал с охраной.

Сватовский психоневрологический интернат

Добавим, что психоневрологический интернат предназначен для постоянного проживания граждан с психоневрологическими заболеваниями, нуждающимися в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из крупнейших банков Украины планирует потратить 139 миллионов на чистоту.