"Золотые" презенты. Киевоблсовет выделил на закупку флагов почти 100 тысяч

Тендер уже провели

Киевский областной совет решил закупить партию флагов Украины. На это решили потратить более 97 тысяч гривен.

Информация об этом опубликована на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro. Соответствующий тендер предусматривал закупку 61-го подарочного флага Украины в коробке. Таким образом, один такой набор обойдется в 1600 гривен.

По условиям тендера, ювелирные коробочки должны быть изготовлены из переплетного картона, кашированы белой дизайнерской бумагой. На лицевой должен быть нанесен герб киевской области краской золотого цвета. Полотно флага должно быть изготовлено из атласа размером 150 на 100 сантиметров и иметь карман под флагшток.

Победителем тендера стало физическое лицо-предприниматель "Стрищенко Леся Владимировна". Партия флагов должна быть поставлена заказчику до 29 ноября 2024 года.

Соответствующий договор был заключен 1 ноября. Закупку произвели без использования электронной системы.

Стоит отметить, что на популярных маркетплейсах флаги в таком же размере продаются по цене от 350 до 550 гривен. Однако они реализуются без коробки.

Напомним, в Борисполе в Киевской области решили закупить для учебного кабинета "Защита Украины" симуляторы управления дронами. Для этого был объявлен специальный тендер на 737 тысяч гривен.