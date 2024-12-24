С 2025 некоторые пенсионеры будут получать более высокие выплаты: детали доплаты

Чтобы получить до 600 гривен, пенсионеру нужно отвечать определенным условиям

В январе 2025 года некоторым пенсионерам увеличат выплату с помощью специальной возрастной доплаты. Ее сумма колеблется от 300 до 600 гривен.

Доплату получат пенсионеры, которым исполнилось 70 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В настоящее время эта доплата составляет:

пенсионерам от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Она рассчитана для пенсионеров от 70 лет, которые вышли на пенсию по возрасту, однако при условии, что их общая ежемесячная пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

"Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней", — пояснили в сообщении ПФУ.

Стоит добавить, что сумма должна быть начислена автоматически к основному размеру пенсии, поэтому обращаться за ее оформлением не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров предусмотрена надбавка более чем в 2 тыс грн в 2025 году.