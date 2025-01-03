До 5 тыс. грн получат военные на оплату коммунальных услуг: где выплачивается помощь

Чтобы получить такую выплату, заявителю необходимо подать заявку

Некоторые военные, участвующие в боевых действиях, но не имеющие статус участника боевых действий и зарегистрированные в Ивано-Франковске, имеют право на финансовую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В 2025 году его сумма составляет 5 тысяч гривен. Об этом в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Согласно данным, в 2025 году денежную помощь могут получить военные, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, не имеющие статуса УБД и не пользующиеся льготами по оплате коммуналки.

По его словам, чтобы получить такую выплату, заявителю необходимо обратиться в ЦПАУ (Ред. в укр. вар. ЦНАП). Заявку на помощь можно подать онлайн.

"83 защитника получат такие выплаты на сумму 415 000 гривен. А всего в 2024 году такую помощь утвердили для 479 военных на сумму 2 319 000 гривен", — сказал городской голова.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кому из военнослужащих в январе могут начислять доплату в 30 000 или 50 000 гривен за выполнение боевых (специальных) задач.