Отдохнуть и заработать: в Буковеле ищут продавца на очень интересные условия с достойной зарплатой

С опытом работы от 1 года

Сезон в Буковеле в самом разгаре, и многие комплексы ищут себе работников за приличную плату. Так, один из магазинов приглашает продавца-кассира, предлагая зарплату до 40 тысяч гривен.

Как отмечено на портале по поиску работы, работодатель ищет консультантов для постоянной работы в магазине "Жан" в Буковеле. Здесь продают косметику и нишевую парфюмерию.

Основные требования к будущему работнику :

опыт работы от 1 года

свободное владение украинским

грамотность, ответственность, организованность, гостеприимство и клиентоориентированность.

Компания предлагает своевременную выплату зарплаты, которая включает процент от продаж товара, гибкий посменный график работы, официальное трудоустройство с первого дня работы. Также у работников есть корпоративные скидки на товары магазина.

Продавец-кассир должен выкладывать и принимать товар, консультировать покупателей по любым вопросам и владеть кассой. В то же время, резюме просят присылать вместе с несколькими фото и ссылкой на активные соцсети.

Напомним, что туристы в Буковеле массово жалуются на один из спусков, где невозможно устоять. Большинство людей падают и могут сильно травмироваться.

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